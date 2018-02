El PP adverteix Europa que no es fiï de la primera impressió perquè a Espanya «no hi ha delictes polítics»

El portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Rafael Hernando, va demanar als països de la Unió Europea que no «es deixin emportar per la primera impressió» i va assegurar que a Espanya no hi ha «delictes polítics».

Així es va manifestar en una entrevista a RNE en ser preguntat per les paraules del portaveu del departament de Justícia suís, Folco Galli, que va afirmar que, si els delictes dels quals s'acusa a l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel són polítics, no serà extraditada a Espanya. Sobre aquest tema, Hernando va argumentar que a Espanya «no hi ha delictes polítics», sinó que «senzillament hi ha polítics que han decidit cometre delictes». Així mateix, va dir que veu «oportuna» la decisió del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena d'ordenar la detenció de Gabriel en l'àmbit nacional, però no internacional.

Sobre les declaracions de Galli també es va pronunciar el portaveu del Govern central, Íñigo Méndez de Vigo, que les va qualificar de «cridaneres». «Els funcionaris també, de tant en tant, diuen coses rares», va afegir. De Vigotambé va assenyalar que «el que més em crida l'atenció» és que Gabriel, que «ha estat partidària de la ruptura total», s'hagi «escapolit» al «bressol del capitalisme», en referència a Suïssa.