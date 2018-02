Trapero, en llibertat provisional i sense fiança

La Fiscalia ha demanat a la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela que decreti la llibertat amb una fiança de 50.000 euros al Major dels Mossos Josep Lluís Trapero, però la lletrada no n'ha fet cas i l'ha deixat en llibertat provisional i sense fiança.

Trapero ha declarat des de les 9 del matí fins passades les onze en el marc de la investigació de la jutgessa Lamela sobre el paper dels Mossos durant les jornades del 20 i 21 de setembre i l'1-O.

Prèviament havia arribat a les 08.30 vestit de paisà i acompanyat de la seva advocada, Olga Tubau, en la seva tercera visita al despatx de la jutgessa Lamela per respondre a les investigacions per sedició.

La Fiscalia ja havia avançat que a priori no tenia intenció de demanar presó per al màxim responsable de la policia catalana, tot i que esperava a la declaració per decidir la seva petició final.

Aquest dimecres ja va demanar que es declari la causa complexa per poder allargar la instrucció fins als 18 mesos i que s'imputi també l'exdirector dels Mossos, Pere Soler, i l'exsecretari d'Interior, César Puig.

La jutgessa Lamela, per la seva banda, atribueix a Trapero un segon delicte de sedició fruit de la declaració que va fer el responsable del dispositiu policial per impedir el referèndum, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, que el va acusar de connivència amb els organitzadora del referèndum.

En el seu escrit de citació, la jutgessa Lamela sosté que la cúpula dels Mossos d'Esquadra va "obstruir qualsevol actuació que bloquegés el pla estratègic cap a la independència" i, segons afegeix, "es va dissenyar un pla premeditat" entre Trapero com a màxim responsable de la policia catalana i els "membres del comitè estratègic". Segons la jutgessa, l'actitud dels Mossos entre el 20 de setembre i l'1-O va ser de "total inactivitat" i "emmascarada sota els principis d'actuació policial de proporcionalitat, congruència i oportunitat".

La jutgessa assenyala que tant el fiscal en cap de Catalunya com el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos van posar de manifest al major dels Mossos que el pla d'actuació elaborat de forma prèvia no era adequat i que Trapero s'havia compromès a modificar-lo amb les recomanacions que se li van fer. "No obstant això, mai no es va arribar a fer cap modificació, dirigint la seva actuació conforme al Pla originari", afirma Lamela.