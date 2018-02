Trump proposa que els mestres «experts» vagin armats a classe

El president dels Estats Units, Donald Trump, va suggerir ahir la possibilitat de lliurar armes als professors per intentar evitar matances a les escoles com la de la setmana passada en un institut de Florida. «Si hi hagués hagut un professor adepte a les armes de foc, podria haver aturat l'atac molt ràpidament. Ho analitzarem molt , i crec que molta gent s'hi oposarà, però potser a molta gent li agradarà», va dir, tot afegint que «és controvertit, però ho estudiarem al costat de moltes altres idees». El mandatari va fer aquest plantejament en una reunió amb supervivents del tiroteig a Florida i pares de les víctimes d'altres tirotejos a centres escolars nord-americans.

Hores més tard, va matisar la seva proposta en assegurar que el seu pla és només armar «els millors». «Mai vaig parlar de donar armes als professors, com asseguren les fake news CNN i NBC. El que vaig dir va ser examinar la possibilitat de donar pistoles ocultes a professors experts en armes amb experiència militar o d'entrenament especial, solament als millors», va aclarir Trump a Twitter. El president dels Estats Units va avalar, a més, canviar els controls d'antecedents i les anàlisis psicològiques de les persones que vulguin adquirir armes, així com els límits d'edat per comprar-les. Un altre punt de polèmica va estar relacionat amb el fet que Trump portava unes notes escrites amb les possibles respostes als presents en la trobada.

Tant víctimes i familiars del tiroteig de l'institut de Parkland com defensors de la liberalització de l'adquisició de les armes de foc, com el senador republicà Marco Rubio o fins i tot la representant de l'Associació Nacional del Rifle, Dana Loesch, van rebutjar contundentment que els professors vagin armats a classe.