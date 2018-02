Camps, citat com a investigat per la visita del Papa a València

El Jutjat d'Instrucció número 5 de València, que investiga des del 2016 les irregularitats en les contractacions de la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies per a la visita del Papa a la ciutat, cridarà a declarar com a investigats l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; el bisbe auxiliar de València Esteban Escudero –també president de la fundació– i vuit persones més.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), al costat de Camps i Escudero també hauran de declarar en la mateixa condició l'exvicepresident Víctor Campos; l'expresident de les Corts Juan Cotino; el representant legal i la secretària general de la fundació, Francisco Javier Jiménez i Henar Moliner; i dos membres del patronat, el secretari de l'arquebisbat, Antonio Ramón Corbí, i Enrique Pérez Boada.

La causa, oberta al juliol del 2016 per delictes de prevaricació, malversació i falsedat, té el seu origen en la peça separada del cas Gürtel remesa a València pel Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, en què s'investiguen suposades irregularitats en les adjudicacions per part de la fundació que va organitzar la visita del papa Benet XVI a València el juliol del 2006. S'investiga si aquestes adjudicacions es van fer sense respectar les normes generals de contractació, sense concurs ni concurrència pública. A aquestes diligències es va unir una peça separada esqueixada del cas Vaersa, que s'investigava en Instrucció 15, de manera que també seran cridats a declarar com a investigats dos exdirectors de Vaersa, Enrique Simón i Felipe Espinosa Bolaños.

La magistrada està practicant diligències. S'han requerit informes pericials a diversos organismes i documentació a empreses i administracions.

El jutjat ha donat trasllat de la denúncia de la Fiscalia a les deu persones la declaració de les quals ha sol·licitat el ministeri públic. La instructora els ha comunicat l'existència del procediment perquè puguin personar-se i tenir coneixement de les diligències. Citarà aquestes persones com a investigades quan rebi i estudiï els informes i la documentació requerida i quan hagi escoltat els testimonis.

Camps ja està sent investigat en altres dos procediments diferents: per suposades irregularitats en la gestió de la Fórmula 1 a València, i per la construcció del traçat del circuit d'aquesta competició.