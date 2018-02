Colau plantarà Felip VI a les seves rebudes oficials pel Mobile de diumenge i dilluns

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, plantarà Felip VI en les rebudes oficials al monarca previstes per diumenge i dilluns amb motiu del Mobile World Congress (MWC), segons han confirmat a l'ACN fonts de l'Ajuntament de Barcelona. Colau no assistirà a la rebuda oficial, però sí al sopar de benvinguda que se celebrarà aquest diumenge al vespre al Palau de la Música i a la inauguració del congrés. L'alcaldessa assistirà a aquests dos actes "per mostrar el clar suport institucional i com a ciutat amfitriona de l'esdeveniment".