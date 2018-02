El Govern central es prendrà «temps» amb la regulació del castellà a les aules

El ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, es va referir ahir, després del Consell de Ministres, a la sentència del TC que ha anul·lat el sistema de la Lomce per garantir l'educació en castellà a Catalunya, i va afirmar que, pel que fa a aquesta regulació, l'Executiu es prendrà «temps» per «fer les coses bé».

«Estem estudiant i estem treballant, no només el ministeri, sinó també amb la resta dels partits i la comunitat educativa, i no tenim aquesta necessitat de prendre decisions ràpidament perquè també la preinscripció (d'alumnes en escoles catalanes) s'ha retardat fins al mes d'abril, amb la qual cosa, ens donarem temps per fer les coses bé i garantir bé els drets», va assenyalar.

En la seva opinió, els que asseguren que el Govern central canviarà el model educatiu de Catalunya mitjançant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució estan fent un exercici de «victimisme» per obtenir una «basa política» amb aquest assumpte.