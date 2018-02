El Parlament debatrà dijous que ve les propostes per desbloquejar la investidura

El ple del Parlament per debatre sobre el bloqueig de la investidura serà dijous que ve a partir de les 10 hores. Així ho ha traslladat el president del Parlament, Roger Torrent, als portaveus dels grups parlamentaris. En aquest ple es debatran propostes de resolució presentades pels grups dels Comuns, PSC, Ciutadans i Junts per Catalunya; aquest darrer reclama la legitimitat de Puigdemont com a president. (Vegeu desglossat).

La proposta de resolució de Catalunya en Comú-Podem demana que es convoqui un ple d'investidura amb un candidat «efectiu» alternatiu a Carles Puigdemont. La de Ciutadans insta el president del Parlament a fer el que calgui perquè la investidura es pugui abordar de «manera immediata». I tant el PPC com el PSC volen que el Parlament manifesti que ja ha començat a córrer el compte enrere dels dos mesos al final dels quals es convoquen eleccions si no s'ha aconseguit investir un nou president de la Generalitat.