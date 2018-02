Rajoy es fa un embolic per anomenar en un acte a Brussel·les els països del Sahel

El president del Govern espa-nyol, Mariano Rajoy, va anunciar ahir en el transcurs de la reunió d'alt nivell sobre el Sahel africà celebrada a la seu de la Comissió Europea que Espanya destinarà «més de 100 milions» d'euros d'ajuda al desenvolupament per combatre la pobresa als països del Sahel i donarà suport logístic de transport a la força conjunta de 5.000 efectius de Mali, Txad, Mauritània, Burkina Faso i Níger per aturar el terrorisme i el crim organitzat a la zona. Durant l'anunci davant la premsa, Rajoy va explicar que en la reunió participarien més de 50 delegacions, «amb els cinc països del Sahel, Mauritània, Mali...», moment en què es va veure en un embolic en no recordar la resta. «Txad, sí ?, Níger i ...». Els periodistes el van ajudar: «I Burkina Faso, efectivament». El president s'ho va prendre amb humor, i quan va tornar a esmentar els representants del Sahel, es va limitar a dir «els cinc països als quals m'acabo de referir».