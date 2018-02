El suport a la independència cau fins al 40% des de l'octubre, segons el CEO

El 40,8% de catalans vol la independència de Catalunya, el 53,9% la rebutja, el 3% no ho sap i el 2,3% no contesta, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) difosa ahir. Això suposa un descens del suport a la independència de 8 punts: a l'octubre del 2017 el 48,7% dels catalans volien un estat propi, mentre que el 43,6% llavors el rebutjava. Aquest 40,8% de suport a la independència és el registre més baix dels últims 3 anys, segons les dades que ofereix el CEO en aquest sondeig.

A la pregunta «Creu que Catalunya hauria de ser (...)», el 36,3% aposta per una comunitat autònoma d'Espanya; el 32,9 per un Estat de la UE; el 19,4 per un Estat dins d'una Espanya federal; el 6,6 per una regió d'Espanya; el 2,8 no ho sap i el 2 % no contesta.

A més, el 41% dels enquestats se sent tant espanyol com català; el 21,7 només català; el 18,6 afirma ser més català que espanyol; el 8, només espanyol; el 7,6, més espanyol que català; el 2,6 no contesta i el 0,6 % no ho sap.

L'enquesta s'ha publicat en plenes negociacions entre ERC i JxCat per intentar formar un Govern i investir un president, i el sondeig també reflecteix què consideren els catalans que hauria de fer el nou Executiu. El 35,9% li demana cercar un acord bilateral amb l'Estat; el 20,8 % abandonar el procés sobiranista i participar en la comissió de reforma constitucional; el 19 % seguir la via unilateral a la independència; l'11,7 mantenir l'actual Estat de les autonomies; el 2,2 recentralizar competències; el 6,8 no ho sap i el 3,8 no contesta.

El sondeig determina que els únics votants que avalen majoritàriament la via unilateral són els de la CUP: el 74,2 % considera que el nou Govern ha d'avançar de nou cap a la independència sense cap tipus de negociació.

El sondeig també demana puntuar del 0 al 10 què van sentir davant diversos esdeveniments polítics: el 5,93 sobre 10 van sentir «ràbia» el dia del referèndum de l'1-O i el 5,28 «vergonya»; i respecte a l'aplicació de l'article 155, el 5,57 sobre 10 van sentir «ràbia» i el 5,46 «vergonya».



Reedició electoral

Cs tornaria a guanyar les eleccions catalanes si se celebressin ara i ERC podria empatar-lo en diputats i superar JxCat, segons la darrera enquesta del CEO publicada ahir. El partit d'Inés Arrimadas tindria 33-35 escons, igual que ERC; JxCat baixaria fins als 29-31; el PSC tindria entre 15-16; els comuns es quedarien amb els 8 que ja tenen; la CUP pujaria fins als 7-8, i el PP tindria 3-4. L'enquesta llança que, tant per la franja alta com la baixa de l'estimació, els independentistes revalidarien la majoria absoluta al Parlament amb 74-71 diputats, i farien estèril la victòria de Cs si es posessin d'acord per governar.

Respecte als resultats actuals del Parlament, Cs perdria entre un i tres escons (en té 36); ERC en guanyaria d'un a tres; JxCat en perdria entre tres i cinc; els socialistes baixarien d'un a dos, i el PP es mantindria igual o en perdria un. L'ascens més notable el registraria la CUP: en les eleccions passades van passar de 10 a 4 diputats, i segons l'enquesta tornarien a créixer i guanyarien tres o quatre escons més dels que tenen.

Cs i ERC podrien empatar en escons, però el partit d'Arrimadas guanyaria en vots amb el 24,7% de sufragis, mentre que els republicans aconseguirien el 22,9, seguits de JxCat, que tindria el 19,5%.



Rajoy ho veu molt positiu

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va valorar ahir que la baixada de l'independentisme segons el CEO és «una bona notícia». «És molt positiu que en aquests temps hi hagi gent que hagi reflexionat i hagi pensat si val la pena tot el que han viscut i el que seguim vivint ara», va dir des de Brussel·les. Rajoy va destacar que el que cal és «normalitat institucional, política, econòmica i social» perquè «la gent vol tranquil·litat» i que el Parlament comenci a tractar els temes que «interessen» a la gent. Rajoy, a més, va retreure a Puigdemont que la seva situació «està perjudicant» set milions de ciutadans.