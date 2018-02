Torrent: "Mai no deixaré de denunciar la situació dels diputats presos i exiliats fins que siguin a casa"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha respost a la plantada que va rebre aquest divendres per part d'alguns membres de la cúpula judicial durant el seu discurs al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona anunciant que no deixarà de "denunciar la situació dels diputats presos i exiliats fins que siguin a casa". Ho ha fet en una publicació a la seva pàgina de Facebook, on ha destacat la "situació anòmala" que considera que viu el Parlament perquè hi ha "diputats que veuen privats els seus drets polítics, i en conseqüència, els de centenars de persones". "Si normalitzés aquesta anomalia, no estaria complint amb les funcions del meu càrrec", ha manifestat. D'altra banda, Torrent ha valorat que "el sistema judicial català i espanyol és ple de bons professionals, que creuen en la Justícia, la democràcia i l'Estat de Dret", i que per això "cal que assumeixin la gravetat del moment que estem vivint".

El president del Parlament també ha mostrat el seu respecte per la decisió d'alguns magistrats d'abandonar l'acte quan va denunciar l'existència de "presos polítics". Segons Torrent, "la llibertat d'expressió ha de ser vàlida per a tothom". Tot i això, considera que aquesta es demostra "sobretot quan veiem o sentim coses que no ens agraden", i que el respecte institucional és "bàsic".