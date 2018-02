Aragonès, Sabrià i Artadi, noms del nou Govern

?JxCat i ERC han reprès les negociacions per a la formació de nou Govern. Ho fan amb la voluntat de no seguir retardant un acord que sembla que podria arribar d'aquí a poc. Fonts de JxCat i d'ERC assenyalen que el pacte podria tancar-se a principi de la setmana que ve. Aleshores s'engegaria el calendari de la investidura: primer amb un acte polític a Brussel·les per reconèixer la legitimitat de Carles Puigdemont i, a continuació, amb el debat d'investidura pròpiament dit del nou president de la Generalitat. De moment, tot apunta que el candidat podria ser Jordi Sànchez. En el nou Govern, en el qual Pere Aragonès podria esdevenir el nou home fort d'ERC, podria haver-hi moltes cares noves. Per part d'ERC sona, també, el gironí Sergi Sabrià. De JxCat, Elsa Artadi, Marc Solsona i Laura Borràs podrien ser algunes de les incorporacions.