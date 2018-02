Criden a rebre el rei amb «una gran cassolada»

? Òmnium i l'ANC van fer una crida a través de les xarxes a rebre avui el rei Felip VI amb una «gran cassolada» a les 21.00 hores en protesta, van dir, pel «suport» que el monarca va donar a la «repressió policial» de l'1-O. Per contra, la «coordinadora per Tabàrnia» ha convocat per a avui una concentració a la plaça Catalunya de Barcelona per mostrar el respecte al rei en un «acte de desgreuge a qui ha sabut defensar l'estat de dret».