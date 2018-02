Deixen en llibertat els detinguts per encadenar-se al TSJC

Llibertat provisional per als 13 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) detinguts per encadenar-se divendres a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Després de passar una nit a la comissaria de les Corts, els arrestats van ser traslladats dissabte de bon matí a la Ciutat de la Justícia per comparèixer davant el jutjat d'Instrucció número 31 de Barcelona en funcions de guàrdia. Els 13 detinguts es van acollir al seu dret a no declarar i la magistrada va acordar llibertat provisional per a tots. La causa està oberta pels delictes de resistència i desordres públics però dues persones implicades també estan imputades per un delicte d'atemptat. Un centenar de persones es van concentrar davant la Ciutat de la Justícia.