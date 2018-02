Díaz reivindica la política amb «accent andalús»

Mentre Rajoy parlava de finançament a Saragossa, la presidenta de la Junta d'Andalusia i secretària general del PSOE-A, Susana Díaz, defensava amb fervor que «el millor per a Espanya és que Andalusia ocupi el lloc que mereix», perquè, si no, no es podrà construir un projecte de país amb present i futur. Va voler deixar clar que no permetrà que ningú pretengui «arraconar aquesta terra, perquè mai més tornarà a ser una comunitat de segona», i va defensar a més que ella fa cada dia política «amb accent andalús», que és posar primer les persones i després els territoris.

En aquests termes es pronunciava la dirigent socialista durant la seva intervenció en l'acte del PSOE-A per commemorar el 28-F, celebrat a l'espai Cartuja Center City, de l'illa de la Cartuja de Sevilla, sota el lema Més Andalusia que mai, i al qual van assistir unes 3.500 persones, segons l'organització. Després d'assenyalar que Andalusia va accedir a la seva autonomia el 1980 sense retrets ni rancor a un Estat que l'havia privat de tot, sinó assumint un compromís de llibertat i igualtat, Susana Díaz va proclamar que els socialistes andalusos no permetran que mai més «hi hagi comunitats de primera i segona».

«Que ens escoltin bé, perquè aixecarem la veu les vegades que faci falta», va sentenciar Susana Díaz, que va afegir que «contra i sense» Andalusia no es pot construir un projecte de país amb present i futur. La presidenta també va fer una defensa aferrissada de l'accent andalús.