El poder judicial veu la defensa dels presos de Torrent com una «desqualificació greu»

Que el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, qualifiqués els membres de la cúpula del procés independentista empresonats preventivament per ordre del Tribunal Suprem de «presos polítics» en l'acte celebrat divendres a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, va propiciar, ahir, reaccions en cadena, algunes de molt dures. Del Consell General del Poder Judicial fins al delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, passant per ERC, PSC, els Comuns i Ciutadans, Torrent va estar en boca de tothom.

El Consell General del Poder Judicial va ser rotund: afirmar l'existència de presos polítics, i especialment per un representant institucional, és una desqualificació «molt greu» de la funció judicial, que transcendeix el poder judicial i «ataca frontalment el model de convivència basat en el respecte a la llei». La Comissió Permanent de l'organisme, reunida en sessió extraordinària, va respondre sense miraments al president del Parlament català, que en el seu discurs denunciava la situació dels diputats i exconsellers «presos i exiliats». Torrent, lluny de rectificar, advertia que denunciarà la situació dels encausats fins que tornin a casa.

Millo: és una «vergonya»

Enric Millo, de la seva part, va manifestar ahir, a Girona, que el discurs de Torrent va ser una «vergonya» i un «insult» a la judicatura. Opina en aquesta línia que va «cometre un gravíssim error» perquè va anar «a la casa de la llei, de la democràcia i de la justícia a insultar la gent que era allà». Davant d'això, el delegat veu «molt comprensible» que la cúpula judicial plantés el president del Parlament i marxés abans que acabés la intervenció. Millo adverteix Torrent que comet «els mateixos errors» que la seva predecessora al càrrec, Carme Forcadell, ja que «com a president del Parlament ens ha de representar a tots, no a una part», de manera que «les opinions polítiques les hauria de deixar per als mítings». Crític es mostrava, també, el president de C's, Albert Rivera, que aplaudeix la plantada dels representants de la judicatura a Torrent: «Ben fet, ja n'hi ha prou d'aguantar el victimisme dels que van voler destruir la nostra democràcia», piulava el líder de Ciutadans al Twitter. Des del punt de vista de Rivera, el president del Parlament va parlar «de polítics colpistes com a 'presos polítics'». Més retrets, ara provinents del PSC: el secretari d'Organització del partit, Salvador Illa, qualificava de «molt desafortunades» les paraules de Roger Torrent, ja que considera que «va fer política quan havia d'actuar com a president del Parlament». Finalment, el secretari d'Organització va dir que entén la reacció dels assistents que van marxar i van plantar Torrent per les seves paraules, entre ells el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, i el fiscal superior de Catalu-nya, Francisco Bañeres.



«Mereix un respecte»

En un to ben diferent es va expresar el president del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, que defensa que Roger Torrent «mereix un respecte». «El dret de protesta assisteix a tothom», va declarar, però «certes actituds no ajuden a millorar la situació». «Tothom té dret a expressar la seva opinió» –va afegir–, «tant el president del Parlament com qui decideix marxar». Ara bé, Domènech creu que «les formes, en aquest cas, es podrien haver mostrat més respectuoses amb l'opinió» del president de la cambra.

En aquest context, el líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, defensa el discurs de Roger Torrent i assegura que es va tractar d'una intervenció «digna i plena de veritats com punys». «Com a mínim cal defensar les llibertats, la democràcia i condemnar aquells excessos i abusos dels poders de l'Estat que posen gent a la presó per raons polítiques o amenacen amb l'ús de la força», argumenta Bosch.

Diputats de JxCat demanen la dimissió de la degana del Col·legi de l'Advocacia, Maria Eugènia Gay, que afirma haver respectat la llibertat d'expressió de Torrent. Quim Torra reclama la «dimissió immediata» de la degana, i la portaveu del partit, Elsa Artadi, critica el «menyspreu per les institucions catalanes». Juristes del col·lectiu Drets diuen que se senten «avergonyits» i demanen «dimissions».