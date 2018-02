JxCat proposa investigar els atemptats del 17-A

? JxCat ha remès a diversos grups l'esborrany d'una proposició de resolució que demana crear en el Parlament una comissió d'investigació sobre els atemptats de l'agost a Barcelona i Cambrils. L'escrit va dirigit a ERC, Catalunya en Comú i la CUP, i pretén l'«anàlisi i recerca dels fets ocorreguts el 17 i el 18 d'agost del 2017 a Catalunya, les seves causes, antecedents, implicacions, perpetració i conseqüències». És la segona comissió sobre aquests atemptats que s'intenta impulsar en un parlament després que C's n'impulsés una al Congrés, que no va prosperar amb l'oposició de la majoria de grups, inclòs el PDeCAT. El text de JxCat recorda els 15 morts i més de 100 ferits de l'atropellament de la Rambla reivindicat per Daesh i liderat per l'ex-imam de Ripoll Abdelbaki És Satty, segons apunta la investigació.