L'ANC inicia el procés per triar nou president

? L'ANC celebra avui una assemblea general ordinària en què fixarà el nou full de ruta de l'entitat i començarà també el procés per triar el nou president i renovar el secretariat. L'assemblea, que tindrà lloc al pavelló de la Mar Bella de Barcelona, ha de permetre així iniciar el camí per escollir la persona que presidirà l'entitat, després que Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real des de fa més de quatre mesos, renunciés al càrrec per concórrer com a número dos en la llista de JxCat a les eleccions del 21-D. Després d'aquest anunci, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, va assumir el paper de portaveu principal de l'entitat, i ara l'assemblea haurà d'aprovar la convocatòria d'eleccions al secretariat en haver-se acabat el mandat anterior, que probablement se celebraran el proper 17 de març.