El Rei apel·la a la «cooperació» i al «compromís ferm» de les institucions perquè el MWC romangui a Barcelona

El rei Felip VI ha apel·lat a la "cooperació institucional" i al "compromís ferm" de les institucions perquè el Mobile World Congress (MWC) es mantingui a Barcelona.

Ho ha fet durant el discurs al sopar de gala que dona inici als actes d'aquesta cita i que ha provocat protestes a les portes del Palau de la Música contràries a la seva presència arran del seu discurs del 3 d'octubre. El monarca no ha fet cap al·lusió a la situació política catalana, ni a l'1-O, així com tampoc a la polèmica per la seva visita.

Felip VI ha defensat que la cooperació institucional "amb objectius clars i en benefici de tots" és una "clau evident" de l'èxit del MWC i ha dit que el compromís de les administracions, corporacions i companyies "ha de ser sempre un propòsit essencial perquè la trobada segueixi consolidant de cara al futur la seva projecció i influència a tot el món" i ho continuï fent des de Barcelona.

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, també ha apel·lat a la "col·laboració entre administracions" i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que la ciutat està dedicada més que mai a la "llibertat d'expressió i la defensa dels drets humans".