Detenen el presumpte assassí de la parella de Susqueda

Els Mossos d'Esquadra han fet pública, aquest matí, la detenció d'un home acusat de ser l'autor material del doble homicidi del pantà de Susqueda, l'estiu passat.



L'home ha estat detingut a Santa Coloma de Farners i, segons les primeres informacions, seria Jordi M.G. un veí de la zona d'uns 60 anys i que ja va ser condemnat fa 21 anys a Anglès per haver assassinat la seva parella. D'acord amb aquestes mateixes informacions, el presumpte assassí no tenia cap tipus de relació ni amb les víctimes ni amb les seves famílies.





ÚLTIMA HORA??Detingut el presumpte autor del doble homicidi del pantà de Susqueda. Ho investiguen des del mes d´agost agents de la DIC (Unitat de Desapareguts) pic.twitter.com/R0CaR6hP2C — Mossos (@mossos) 26 de febrero de 2018

Els cossos sense vida de Paula Mas i Marc Hernández, de 21 i 23 anys respectivament,de l'any passat després que un mes abans es perdés el rastre de la parella. El noi va aparèixer surant, mentre que la noia ho va fer en una de les parets rocoses del pantà, ja fora de l'aigua. Tots dos estaven despullats. Ell duia una motxilla amb una pedra a dins. Ella no en portava, però no es va descartar que la perdés dins l'aigua.El lloc on van aparèixeri està a mig camí de la platja on el 28 d'agost van trobar el cotxe de la parella. Algú l'havia manipulat per llançar-lo daltabaix i fer-lo desaparèixer al fons del pantà.Els investigadors ja van creure en un primer moment que darrere del doble crim. El caiac també el van punxar expressament i hi van posar pedres de grans dimensions a dins per intentar enfonsar-lo.L'autòpsia va determinar que la parella va morir assassinada i que la noia va rebre, almenys, un tret al cap.