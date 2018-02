Felip VI apel·la a la «cooperació» i al «compromís ferm» de les institucions perquè el MWC romangui a Barcelona

El rei Felip VI ha apel·lat a la "cooperació institucional" i al "compromís ferm" de les institucions perquè el Mobile World Congress (MWC) es mantingui a Barcelona. Ho ha fet durant el discurs al sopar de gala que dona inici als actes d'aquesta cita i que ha provocat protestes a les portes del Palau de la Música contràries a la seva presència arran del seu discurs del 3 d'octubre.

El monarca no ha fet cap al·lusió a la situació política catalana, ni a l'1-O, així com tampoc a la polèmica per la seva visita. Felip VI ha defensat que la cooperació institucional "amb objectius clars i en benefici de tots" és una "clau evident" de l'èxit del MWC i ha dit que el compromís de les administracions, corporacions i companyies "ha de ser sempre un propòsit essencial perquè la trobada segueixi consolidant de cara al futur la seva projecció i influència a tot el món" i ho continuï fent des de Barcelona. El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, també ha apel·lat a la "col·laboració entre administracions" i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que la ciutat està dedicada més que mai a la "llibertat d'expressió i la defensa dels drets humans".

Felip VI ha estat l'encarregat de finalitzar els parlaments de les institucions amb motiu del sopar de gala del MWC. Un sopar que ha generat polèmica en els darrers dies no només al carrer –on s'han produït mobilitzacions i alguns moments de tensió- sinó també a nivell institucional després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Parlament, Roger Torrent, anunciessin que no assistirien al besamans al monarca. Tot i això, tots dos sí que han participat del sopar, on se'ls ha pogut veure asseguts davant de Felip VI, el ministre i la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Saénz de Santamaría. Malgrat la seva presència, Torrent no ha aplaudit el discurs del monarca.

Durant el seu discurs, i en català, Felip VI ha apel·lat a la necessitat de mantenir la cooperació i el compromís de les administracions, ja que ha afirmat que tots dos han permès que el congrés sigui el que és avui i que ho sigui a Barcelona, que ha recordat que és candidata a acollir el laboratori europeu de la tecnologia 5G.

Felip VI ha manifestat que el congrés de mòbils ha guanyat en reconeixement i prestigi internacional des de la primera edició del 2006 i l'ha qualificat d'"història d'un èxit assolit al llarg d'anys de treball". "Un èxit que li devem en primer lloc als barcelonins, al seu dinamisme i esperit emprenedor", ha dit. En segon lloc, ha afirmat que també és resultat del "compromís i col·laboració" entre el govern espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que al costat del GSMA i la Fira de Barcelona "han fet possible aquest èxit continuat".

Així, ha dit que el MWC és una "cita clau" que els barcelonins reben "conscients de la importància i la transcendència" de la tecnologia i de com aquesta afecta la vida dels ciutadans.

En línies similars s'ha expressat el ministre Nadal, que ha posat el congrés com un bon exemple de "col·laboració entre el sector públic i privat però també entre les diferents administracions". El ministre ha apuntat que Espanya és juntament amb Canadà un dels països "més descentralitzats" i per això ha insistit que l'"esforç" del govern central però també dels "regionals" és clau perquè les coses "vagin bé".



Colau posa Barcelona com a garant de la llibertat d'expressió



De la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona ha manifestat que l'edició d'enguany té un significat especial perquè deixa enrere "un any que no ha estat fàcil per a Catalunya, Espanya ni el món" i ha posat en valor que, un cop més, la capital catalana "ha demostrat la seva resiliència, força i determinació per tirar endavant".

L'alcadessa ha definit Barcelona com una ciutat "innovadora i plural" i ha dit que està, més que mai, "dedicada a la llibertat d'expressió i la defensa dels drets humans". En aquest sentit, ha expressat l'"orgull" de la ciutat d'acollir aquesta cita i ha apuntat que l'objectiu ha de ser crear conjuntament una societat inclusiva, justa, sostenible i democràtica i que pugui "generar drets i oportunitats per a tothom, que posi la justícia i la defensa dels drets humans al davant i per sobre de tot".

També hi ha intervingut el director general del GSMA, Mats Granryd, que ha explicat que el tema del congrés d'enguany és com construir un futur millor a través del sector de la telefonia mòbil i ha apuntat que permetrà conèixer per exemple com interactuen la tecnologia 5G i la intel·ligència artificial. El director ha destacat la feina que suposen els quatre dies de congrés, durant els quals ha afirmat que se celebraran més d'un milió de reunions.

Per últim, el president del Banc Mundial, Jim Yong Kim, ha explicat que era la primera vegada que participava del MWC i que ho feia per demanar l'ajuda al sector per tal de fomentar la prosperitat al món i acabar amb la pobresa a través del creixement de les aspiracions de tots els ciutadans amb l'accés a les noves tecnologies.