El Mobile World Congress abraça el 5G i ja mira cap a l'espai

El Mobile World Congress ha obert portes aquest dilluns amb la mirada posada en el futur i en l'espai. Tant els operadors com les principals marques de mòbils prenen posicions en la graella de sortida per a la cursa del 5G i mostren què seran capaços de fer quan s'implementi aquesta tecnologia en els propers anys. Alguns dels exemples són reconstruir remotament una ciutat destruïda per un terratrèmol al Japó , gravar amb precisió qui ha entrat a casa nostra en cas de robatori o agafar un taxi volador d'una sola plaça conduit a distància. El congrés també mira cap a l'espai: Els visitants poden provar un simulador de realitat virtual per viure un aterratge a la Lluna que fan servir els astronautes per entrenar o conèixer un projecte per incorporar un servidor dins d'una nau espacial que faci més ràpides i barates les comunicacions en una missió a Mart.

Moltes són les marques que aposten fort pel 5G en l'edició del 2018 del Mobile World Congress, que es fa a la Fira de Gran Via entre aquest dilluns i aquest dijous. Aquesta tecnologia permetrà enviar més informació amb menys temps i revolucionarà entre altres el concepte de control remot. Una de les aplicacions que es presenten al Mobile World Congrés és la tecnologia que NEC ha creat per reconstruir zones malmeses per un terratrèmol i en les quals treballar-hi 'in situ' posaria en risc la integritat dels operaris. L'empresa confia poder implementar aquesta tecnologia al Japó, on està previst que el 5G arribi el 2020.

En aquesta línia, també Telefónica presenta una solució per poder reparar vehicles a distància. I a la Innovation City, l'espai reservat per veure com la tecnologia pot millorar el futur, l'empresa xinesa eHang mostra el seu taxi volador, que pot funcionar amb tecnologia 4G i 5G. El cotxe només té una plaça, ja que el conductor controla l'aeronau a distància des d'un centre d'operacions. El taxi pot volar fins a 300 metres d'alt i està pensat per a trajectes de fins a 50 quilòmetres. De moment, està en fase de proves però la companyia xinesa espera posar-lo aviat en funcionament a la Xina i als Estats Units.

Una altra de les aplicacions del 5G és la millora de la seguretat. D'aquesta manera, una persona podria veure de manera nítida i a molta qualitat un vídeo de qui ha entrat a casa seva en cas de robatori.

A banda d'abraçar el 5G que ha de venir, enguany el Mobile World Congress obre horitzons cap a l'espai. No només un astronauta dona la benvinguda als visitants a l'enorme estand de Samsung, sinó que hi ha diversos projectes que hi tenen relació. Així, Hewlett Packard Enterprise ha portat al congrés una maqueta a mida real d'una nau espacial per mostrar el seu projecte: desplegar una missió espacial a Mart amb un servidor dins de la nau, sense necessitat de perdre els 24 minuts que calen per contactar amb la Terra un cop arribats al planeta vermell. Com que es triga 7 mesos en arribar a Mart, l'empresa està fent una prova que dura un any a l'espai, la qual va començar a l'agost amb una nau que dona voltes a la Terra. Un cop passada la fase de proves, la companyia aspira a que la Nasa faci servir el seu sistema, ja que "permet fer més feina en menys temps" i "sense necessitat d'entrar en contacte amb la Terra per solucionar molts problemes", tal com ha explicat a l'ACN el director d'estratègia de computadors d'HP Enterprise, Ben Bennet.

La realitat virtual segueix tenint un pes destacat en el Mobile World Congress, i així ho mostra la solució que presenta Noiton en col?laboració amb Huawei i la Nasa: un simulador d'aterratge a la Lluna que fan servir els astronautes per entrenar-se i que arribarà properament a museus i centres científics dels Estats Units. Si per fer aquestes demostracions abans calia que la persona portés una motxilla amb un ordinador portàtil a l'esquena, ara ja no és necessari, el que dona molta més llibertat de moviments. Aquest mateix simulador també es pot fer servir "per practicar treballs perillosos", explica a l'ACN el gerent de projecte de Noiton, Ray Millares.

L'Internet de les Coses també és una altra de les tendències que segueix a l'alça. Un dels exemples que es poden trobar al Mobile World Congress d'enguany és el d'un sac de boxa connectat. El sac transmet a un ordinador les dades sobre quantes vegades és pegat i amb quina pressió, així com informació sobre la humitat o la temperatura de la sala.