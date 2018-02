La neu i el gel afecten 48 quilòmetres de l'AP-7 i dos accidents tallen la C-17 i la C-25

48 quilòmetres de l'autopista AP-7 estan afectats a les deu de la nit per l'episodi de neu que assola part de Catalunya aquest dilluns. En concret, el tram afectat està entre Maçanet de la Selva i Granollers. La neu també afecta amb força la carretera C-17 entre Torelló (Osona) i Ripoll, la capital del Ripollès, en un tram de 20 quilòmetres en què, igual que al tram afectat de l'AP-7, s'ha restringit el pas de camions. La C-17 té un altre punt conflictiu a l'altura de Tona, en aquest cas a causa d'un accident que obliga a tallar la circulació en sentit nord i que fa que en sentit sud hi hagi circulació amb retencions. A banda, la C-25 presenta també complicacions destacades. D'una banda, en un tram de 30 quilòmetres entre Sant Julià de Vilatorta (Osona) i Sant Hilari Sacalm (Selva) de la C-25 també s'ha restringit el pas de camions. La mateixa via, en terme de Sant Bartomeu del Grau (Osona), està tallada per un accident.

La C-25 presenta altres punts de dificultat entre Avinyó (Bages) i Girona, en un tram de 39 quilòmetres igualment amb el pas de camions prohibit, i entre Sant Hilari Sacalm (Selva) i Caldes de Malavella (Selva), 18 quilòmetres més on tampoc es permet circular els vehicles de tercera categoria.

La C-37 també presenta dificultats entre la Vall d'en Bas (Garrotxa) i Manlleu (Osona), en un tram de 18,3 quilòmetres per on tampoc poden circular els camions.

A la C-58, entre Vacarisses i Viladecavalls, ambdues al Vallès Occidental, hi ha neu i gel a la calçada, igual que a la C-63, a Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa). A la GI-543, entre Arbúcies (Selva) i Viladrau (Osona) hi ha també aquesta dificultat. I finalment a la GI-550 a Santa Coloma de Farners és obligatori l'ús de