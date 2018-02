Puigdemont promet que «si no defallim i tenim paciència guanyarem»

El candidat de JxCAT, Carles Puigdemont, va expressar el seu compromís amb el llegat de l'1-O i el 21-D. Ho va fer en un vídeo que es va emetre en el marc de l'assemblea general ordinària de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), on va dir: «Junts ho farem possible, ho estem fent possible. Si no defallim, si persistim, si perseverem i tenim paciència suficient guanyarem». El president destituït pel Govern espanyol en aplicació de l'article 155 va afirmar que la dignitat del poble de Catalunya «no mereix ser traïda sinó servida amb vocació de servei i generositat per mantenir el llegat de l'1-O, el que es va decidir el 27-S i el que es va ratificar el 21-D». Va afegir que cal seguir el «camí cap a la república independent, un país lliure i democràtic on la gent no tingui por d'expressar les seves idees».

Puigdemont va agrair a l'assemblea la seva feina i va valorar que la trobada d'ahir suposava també la «cloenda» d'una etapa que els ha portat fins on són ara. «Ho volem acabar junts», va insistir. El president cessat va assegurar que tothom contribuirà a continuar aquest camí, cadascú dins de la seva responsabilitat, «petita o gran, còmoda o incòmoda, segura o amb risc».