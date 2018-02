Catalunya és l'autonomia on l'IRPF surt més car a les rendes baixes i mitjanes

Els contribuents catalans de rendes baixes i mitjanes, les franges entre 16.000 euros i 45.000 euros, són els que més paguen en la declaració de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF), segons un estudi del Registre d'Economistes Assessors Fiscals d'Espanya (REAF-Regaf) del Consell General d'Economistes (CGE).

L'estudi parteix d'un contribuent solter, només en rendes de treball i sense cap més deducció que la Seguretat Social. Per aquest contribuent, amb un guany de 16.000 euros, la declaració de l'IRPF a Catalunya li suposaria un cost de 1.611,66 euros, mentre que vivint a Madrid, l'autonomia on menys es paga, el cost es reduiria en 176,77 euros. Per al contribuent de 20.000 euros i 30.000 euros, Catalunya seria l'autonomia més cara i Madrid la més barata, amb una diferència de 206,74 i 273,26 euros, respectivament. Catalunya és la comunitat amb més impostos propis de l'Estat.

Extremadura és la comunitat autònoma amb la declaració de la renda més cara en els casos dels contribuents que guanyen 45.000 i 70.000 euros, mentre que, a partir de 110.000 euros, el territori de l'Estat amb la declaració de l'IRPF més car és el País Valencià.

En relació amb les dades fiscals dels impostos cedits (patrimoni, successions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentals), Catalunya és qui més recapta. En l'àmbit de l'impost de Patrimoni, Catalunya gairebé aporta la meitat de la recaptació de totes les comunitats, el 46,25% del total (983,66 milions).