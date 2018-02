La CUP refreda el pacte: «Estem lluny o molt lluny d'un possible acord»

Els diputats de la CUP han comparegut aquest dimarts a la tarda en roda de premsa per refredar les expectatives que JxCat i ERC han estat alimentant aquests dies sobre la possibilitat que l´acord per la investidura i l´inici de la legislatura fos imminent. El diputat Carles Riera ha volgut deixar molt clar que els anticapitalistes no veuen, ara per ara, que es pugui bastir un pacte entre els independentistes de manera immediata. "Després de reunir-nos divendres, ahir i avui, volem dir que estem lluny o molt lluny d´un possible acord", ha etzibat el diputat. I és que la CUP ha perdut part de la confiança que els republicans i els de Carles Puigdemont li generaven quan estaven disposats a votar la investidura del 30 de gener. Segons Riera, es fa difícil creure´s que volen un Govern "republicà tant a l´exili com a Catalunya" i, a més, l´embolcall que acompanya la proposta de resolució que JxCat ha presentat per al reconeixement de Puigdemont els hi sembla "autonomista".

La CUP es va comprometre a tornar a les reunions amb JxCat i ERC quan aquests poguessin presentar-li un principi d´acord entre ells dos. I així ha estat. Des de divendres passat, els anticapitalistes han reprès les reunions tripartides i ara, després de diverses trobades, han aparegut en públic per dir, principalment, que no se´n refien de els propostes que estan rebent i que no veuen clar el camí republicà del Govern que posen sobre la taula els altres dos actors.

Segons Riera, JxCat i ERC han arribat a un "acord definitiu però no complet en tots els aspectes", i això és, justament, el que els han fet arribar en les darreres reunions. Tal i com ha explicat Riera, els dos grans partits independentistes han acordat situar la legislatura amb "una resposta política basada en l´acció política republicana a l´exili presidida per Carles Puigdemont, una acció institucional a Catalunya amb el Govern i la Generalitat, i un procés de mobilització social que ha de tenir com a punt principal la participació en el procés constituent".

Aquestes tres potes que la CUP diu que conformen el principi d´acord entre JxCat i ERC són "assumibles" pels anticapitalistes, però Riera assegura que veu "lluny l´acord" pel rerefons de les propostes i, sobretot, perquè no consideren que hi hagi prou garanties "de republicanisme en tots els aspectes". "Per més important que sigui la institució republicana a l´exili, l´acció institucional al territori també ha de ser republicana. No compartirem un plantejament de república a l´exili i autonomia al territori, ni un acatament del marc constitucional i estatutari. L´embat democràtic amb l´Estat també s´ha de tirar endavant", ha explicat el diputat de la CUP.

I és que, entre el que es plantejava per a la investidura ajornada del dia 30 de gener i ara, els anticapitalistes han perdut confiança i arguments per avalar la proposta de JxCat i ERC. En aquest sentit, un dels punts que els han portat aquí és la proposta de resolució que els de Carles Puigdemont han presentat per al seu reconeixement. "La resolució està lluny dels nostres plantejaments, de l´1-O i del 27-O, i es focalitza en recuperar l´autonomia", ha dit, avançant, així mateix, que han presentat esmenes al text de JxCat i també al dels comuns.

Segons Riera, és amb la proposta de resolució que "es disparem totes les alarmes" i augmenta la desconfiança en les intencions dels dos grans partits independentistes. "Aquí hi ha un relat de restitució autonòmica, no de continuïtat de l´1-O i el 27-O", ha dit.

D´altra banda, el diputat de la CUP ha reconegut que un altre punt de discrepància a les reunions tripartides és el Procés Constituent. I és que els anticapitalistes reclamen que aquest ha de ser un debat "ciutadà i participat", i que no pot estar centralitzat a Brussel·les de la mà de Puigdemont, com s´ha especulat que podria estar reclamant JxCat. "El Procés Constituent apareix a la proposta d´acord com a objectiu general, però encara estem discutint l´abast, els límits, la localització, el caràcter vinculant i la consulta dins d´aquest mandat", ha dit, tot afegint que des del seu punt de vista, amb independència de si Puigdemont capitaneja o no la qüestió, el Procés "és imprescindible que sigui promogut i participat des d´aquí, des de Catalunya".

Dins les possibilitats que es barallen, i sense que la CUP hagi reconegut que la proposta s´hagi posat sobre la taula a les negociacions, una investidura de Jordi Sánchez no sembla que tingui molts problemes per a la CUP. Tot i no avalar la idea per complet, Riera assegura que per a la CUP "més important que els noms és el significat simbòlic que aquest nom té per l´embat amb l´Estat". "Serà assumible el president que assumeixi un conflicte de legitimitat amb l´Estat", ha sentenciat sense voler anar més enllà.

Amb tot, els anticapitalistes han volgut deixar clar que no acceptaran pressions pels tempos que la seva organització necessita per validar qualsevol acord. "Hem esperat gairebé dos mesos al preacord de JxCat i ERC, i ara no es pot pretendre que certifiquem tot en una setmana. Esperarem el temps que sigui necessari per avalar. I qualsevol acord haurà de ser traslladat al Consell Polític", ha sentenciat Riera.



"Convidem la monarquina a no trepitjar Catalunya"



Per últim, Riera ha volgut remarcar el seu posicionament contrari a la presència de Felip VI als actes del cap de setmana i de la inauguració del Mobile World Congress, i de suport als manifestants. "Reiterem que els catalans no tenim rei i el que fem és convidar la monarquia a no tornar a trepitjar terres catalanes", ha etzibat el diputat de la CUP. Riera també ha "lamentat" que Felip VI vingués a Catalunya. "Després de les seves actuacions l´1-O i el 3 d´octubre, la seva visita és una nova provocació i per tant hem de denunciar-la amb contundència. La monarquia, davant del conflicte democràtic i polític, en lloc d´apostar pel diàleg i la resolució pacífica, aposta per la imposició i la repressió", ha criticat.