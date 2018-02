El detingut pel doble crim de Susqueda estava a punt d'anar-se'n a Colòmbia

El detingut com a presumpte autor del doble crim del pantà de Susqueda tenia previst viatjar a Colòmbia de forma imminent i ja tenia el bitllet d'avió, van informar ahir a Europa Press fonts properes al cas. L'home ja havia estat en aquest país, del qual és originària la seva actual esposa, amb la qual es va casar l'abril del 2013, i tenia un viatge imminent previst, fet que va precipitar la seva detenció ahir a Santa Coloma de Farners.

Els Mossos van detenir ahir Jordi Magentí Gamell, de 60 anys i veí d'Anglès, per les morts de Paula Mas i Marc Hernández, i no tenen «cap dubte de l'autoria», encara que la seva condició ara és de presumpte autor.

Els investigadors dels Mossos d'Esquadra han pogut situar el seu tot terreny, un Land Rover blanc, a la zona del pantà de Susqueda el dia del crim, han informat les citades fonts. Descarten que el detingut com a presumpte autor del doble crim conegués o tingués vincles amb les dues víctimes ni les seves famílies o amics.

El cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, l'intendent Antoni Rodríguez, va assegurar que hi ha «càr-rega provatòria» contra l'arrestat. Tot i això, no va detallar quins són els indicis que apunten cap al detingut i va recordar que el cas continua sota secret de sumari. L'arrestat és coneixedor del pantà de Susqueda, on anava sovint a pescar. En el marc de la mateixa operació, van detenir el fill del presumpte autor a Salt, on van escorcollar el seu domicili.

Més tard, els Mossos d'Esquadra es van endur cap a tres quarts de vuit del vespre el fill de Magentí de la casa que escorcollaven a Anglès. A dins hi continuava el seu pare.