El diari The Times demana a Espanya que deixi tornar els polítics exiliats

La polèmica per la presència del rei Felip VI a Barcelona en motiu del Mobile World Congress, enmig d'una tensió institucional sense precedents, ha tornat a despertar l'interès dels diaris internacionals per la qüestió política catalana. Així ho va demostrar ahir el rotatiu conservador britànic The Times, que va demanar a Espanya que permeti el retorn dels polítics exiliats i la represa del diàleg amb Catalunya.

En un editorial titulat «Política reial», el diari del Regne Unit considera que les institucions espanyoles «han de permetre» que Carles Puigdemont i els consellers a l'exili tornin a Catalunya i s'enceti un diàleg amb el govern de Madrid. El rotatiu considera que l'escenari actual, en què hi ha una majoria independentista ajustada, el millor és treballar l'entesa entre totes les institucions. «Madrid ha d'aprendre a parlar més de pluralisme que de sedició», va assenyalar el rotatiu, que també va considerar «excessiu» l'empresonament dels polítics independentistes i va mostrar la seva preocupació per l'estat de la llibertat d'expressió a Espanya.