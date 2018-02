ERC compta que hi haurà acord per a la investidura abans del ple de dijous

El portaveu d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, va explicar ahir que la seva formació treballa «intensament» en les negociacions amb JxCat i la CUP. Tant és així que els republicans compten que aquesta mateixa setmana «s'hauria de tancar l'acord» que permeti una investidura i la formació d'un govern.

De fet, com que dijous se celebrarà el ple on s'ha de votar la proposta de resolució que va presentar JxCat sobre la restitució del Govern i el reconeixement a Carles Puigdemont, ERC considera que el pacte hauria d'estar enllestit abans del moment de la votació del document. I és que els republicans consideren que el suport a aquesta proposta entra dins «l'acord global» dels independentistes. «Per a nosaltres, l'acord ha de ser global i ha de recollir tots els aspectes. Seria prou positiu tenir-ho tot tancat dijous. O molt tancat», va dir Sabrià.

I és que els independentistes estan negociant de forma més intensa des de la setmana passada, però això no ha evitat aturades i recessos en les converses per culpa d'emprenyades, desavinences i diferències sobre el repartiment d'atribucions a la cúpula del futur govern. Amb tot, Sabrià va insistir que el final del pacte està al caure. Tot i afirmar que només queden «uns serrells per tancar» i comentar que estan més pendents «del pla de Govern i el full de ruta que de l'estructura de Govern i dels noms de l'executiu», Sabrià va assegurar que «no hi ha sobre la taula» un dels principals punts de l'acord i el que més problemes ha provocat fins ara. Segons el republicà, el debat sobre qui ocuparà la presidència de la Generalitat no s'està produint i, per tant, el nom de Jordi Sánchez com a possible candidat, si Carles Puigdemont assumeix finalment retirar la seva candidatura, no s'està discutint. «El tema no és sobre la taula, el nom de Sánchez no és sobre la taula perquè no estem parlant de noms», va assenyalar.



Nou moviment de JxCat

Per la seva banda, JxCat va presentar ahir davant el Tribunal Constitucional un escrit per urgir els magistrats a què admetin o rebutgin el recurs que l'Estat va interposar contra el ple d'investidura amb Carles Puigdemont com a candidat. A l'escrit, els diputats recorden que «ha transcorregut sobradament el termini per presentar al·legacions» i que totes les parts implicades ja ho han fet, però l'alt tribunal «no s'ha pronunciat sobre l'admissió de la impugnació».

I és que si el TC accepta el recurs, el ple quedaria suspès automàticament, i si el rebutja, podria celebrar-se sense problemes.