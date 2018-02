ERC i PDeCAT demanen una comissió d'investigació de l'imam de Ripoll

Els grups d'ERC i el PDeCAT al Congrés van registrar ahir una petició conjunta per a la creació d'una comissió d'investigació sobre la relació de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satti, amb el CNI i la seva vinculació amb els atemptats a Barcelona i Cambrils l'agost passat. La sol·licitud arriba després del rebuig de la mesa del Congrés perquè el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, comparegués en comissió per informar sobre el paper de l'imam com a confident del CNI, reconeguda pel propi servei d'intel·ligència espanyol.

Els dos grups recorden que el director del CNI, Félix Sanz Roldán, va anunciar al novembre la voluntat de comparèixer davant la comissió de secrets oficials del Congrés per donar explicacions sobre el cas, però més de tres mesos després encara no ho ha fet. ERC i el PDeCAT consideren que, entre altres coses, la comissió hauria d'aclarir «tota» la informació sobre Abdelbaki Es Satti, esbrinar la «correlació d'errors» en la cadena de comunicació i coordinació entre les forces policials sobre l'imam i conèixer quines mesures de control existien sobre ell.