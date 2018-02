El Govern espanyol diu al jutge que la Generalitat no va gastar res en l'1-O

El Govern espanyol va lliurar ahir diversos informes al titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, José Antonio Ramírez Sunyer, en què es diu que la Generalitat no va gastar diners públics en el referèndum de l'1 d'octubre passat.

Entre aquests informes hi ha el de Natàlia Garriga, directora de Serveis de la conselleria de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, que va ser detinguda el 20 de setembre passat en el marc de l'operació Anubis, duta a terme per la Guàrdia Civil, contra els organitzadors de l'1-O. El jutge havia demanat el 24 de novembre passat al Govern central, atès que és l'actual responsable de la Generalitat en aplicació de l'article 155, que l'informés sobre les despeses en les quals havia incorregut l'Executiu català per dur a terme el citat referèndum il·legal.

El Govern de Rajoy ha trigat més de dos mesos a enviar la primera resposta al Jutjat, ja que la delegació del Govern a Catalunya no va donar trasllat de la petició del jutge fins un mes i mig després d'haver-la rebut. La va remetre a la Secretaria d'Estat per a les Administracions Territorials, segons consta en l'escrit enviat al jutge per la citada delegació, al qual ha tingut accés Europa Press, i aquesta, al seu torn, als ministeris d'Hisenda, de l'Interior i de Presidència del Govern central.

Investigació dels comptes

D'altra banda, Ramírez Sunyer va dictar ahir un nou acte en el qual es reafirma en la seva autorització perquè la Guàrdia Civil accedeixi al fitxer de titularitats financeres del Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC ) a fi de rastrejar els comptes i productes financers de 26 persones pels «indicis de la seva directa intervenció en la preparació, desenvolupament i execució del referèndum de l'1 d'octubre».

A més dels querellats inicialment, Santiago Vidal, Lluís Salvadó i Carles Viver Pi i Sunyer, el jutge sosté que s'han d'investigar altres 23 persones per l'«existència d'indicis» sobre la seva relació amb el referèndum.