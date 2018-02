De Guindos tindrà substitut com a ministre d'Economia i Indústria la setmana vinent

El president del Govern central, Mariano Rajoy, va anunciar ahir que la setmana vinent nomenarà un nou ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, en substitució de Luis de Guindos, després de la seva elecció per a la vicepresidència del BCE, i va aclarir que «no hi haurà més canvis al Govern» central, perquè s'ha format fa «poc temps».

Així ho va assenyalar Rajoy en una roda de premsa conjunta amb el primer ministre de Tunísia, Yusef Chahed, després de la reunió d'alt nivell que va coincidir amb la compareixença de Luis de Guindos al Parlament Europeu per defensar la seva candidatura a la vicepresidència del BCE. «Hi haurà nou ministre d'Economia la setmana vinent», va anunciar Rajoy, que no va detallar quan es produirà la dimissió de De Guindos. A més, va defensar que l'Executiu «està complint bé la seva comesa», malgrat unes circumstàncies «difícils», i va remarcar l'objectiu de continuar creant 500.000 ocupacions a l'any.



Draghi valora el nomenament

El president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, no creu que el nomenament del ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, com a número dos comprometi la independència de la institució bancària. Segons va justificar ahir davant la comissió d'Afers Econòmics de l'Eurocambra, «la independència del BCE està consagrada en els tractats».

Draghi ho va dir en resposta a la pregunta de la portaveu econòmica dels socialistes a la cambra, l'eurodiputada Pervenche Berès. «Estic bastant segur que serà protegida pel tractat, que va més enllà de qualsevol perfil personal», va afirmar. El president del BCE va dir que al candidat que se l'avaluarà «per les seves competències i l'experiència en afers bancaris, com exigeixen els tractats per garantir que el BCE actuï pel bé comú dels europeus». Draghi va remarcar que es tracta d'una institució «independent» i que el marc institucional és el seu «principal escut contra les interferències polítiques». El número u del banc amb seu a Frankfurt va anunciar durant la seva intervenció que la institució emetrà el dictamen sobre De Guindos el proper 8 de març.

«La independència del BCE s'estipula en els tractats i es basa en cinc pilars, inclosa la independència personal dels membres del consell executiu del BCE», va assegurar Draghi. Els altres quatre pilars, va explicar, són la independència institucional, la legal, la financera i la de funcionament. El president del BCE, que va comparèixer ahir davant el comitè d'Afers Econòmics de l'Eurocambra, va recordar també en la seva resposta a Berès que el procés per designar els membres del Consell Executiu el regula el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). Aquesta regulació recull, va dir, que el vicepresident del BCE, com qualsevol altre membre del consell, és nomenat pel Consell Europeu sobre les recomanacions de l'Ecofin. «En línia amb aquest procediment, tant el Parlament Europeu com el consell de govern del BCE són consultats i emetran les seves opinions sobre el candidat proposat pel consell», va apuntar.

Mentre que la institució bancària ho farà el 8 de març, la comissió parlamentària emetrà un dictamen avui i el ple del Parlament Europeu es pronunciarà en la sessió programada a meitat de març.