L'anunciada nevada arriba de nit a la Catalunya Central i talla carreteres

La neu va fer acte de presència ahir a la nit a la Catalunya Central. Cap a les 8 del vespre es van veure els primers flocs a poblacions del baix Berguedà, com Gironella i Casserres, i ben aviat la precipitació es va escampar cap al nord i al sud. De Sallent a les portes de Berga, en un primer moment. També a Solsona va començar a nevar poc abans de les 10 del vespre. La nevada s'esperava generalitzada a la Catalunya Central durant la nit i ja havia estat significativa a primera hora de la tarda a la Gar-rotxa i el Ripollès, amb afectacions viàries també. I després va traslladar-se cap a Osona. La precipitació en forma de neu va arribar acompanyada de problemes en algunes de les principals carreteres. A Avinyó, per exemple, hi havia problemes a la C-25. També es demanava màxima prudència per circular per la C-16. A mitjanit ja es preveia que entrada la matinada s'hi tallaria el trànsit.

En 27 municipis catalans havien activat ahir els seus plans d'emergència per nevades en fase d'alerta o de prealerta en previsió de l'episodi de neu que va començar ahir, entre els quals, Vilanova del Camí, Sant Esteve Sesrovires, Cardona, Igualada i Abrera.

En algunes d'aquestes vies s'alertava de la presència de neu i gel, en d'altres era obligatori l'ús de cadenes i en unes altres es restringia el pas de camions. Una de les més destacades era l'autopista AP-7, que entre Vallgorguina i Llinars del Vallès presentava neu i gel a la calçada. La C-152 estava afectada a la Vall d'en Bas i a Olot. A Osona, la C-16 presentava problemes de Caldes a Calldetenes.