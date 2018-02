Nadal assegura que el MWC no és el lloc per a «plantejaments polítics»

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, va assenyalar ahir que el Mobile World Congress (MWC) «no és el lloc» per realitzar «plantejaments polítics», en referència a l'absència de l'alcaldessa de barcelona, Ada Colau, i el president del Parlament, Roger Torrent, en la rebuda al rei Felip VI.

El ministre també va defensar la capitalitat de Barcelona en el MWC i va assegurar que el Govern espanyol «treballa cada dia perquè el congrés es quedi» a la ciutat. De fet, Álvaro Nadal creu que Barcelona «és imbatible» per acollir el congrés però va assegurar que el fet que hi hagi «elements distorsionadors» a escala política pot ser que «altres» ho aprofitin per emportar-se'l. En aquesta línia, el ministre va valorar que diumenge «tocava» defensar Barcelona en el sopar de benvinguda però que «tothom sabrà si ha fet bé o no per facilitar l'objectiu».

Per la seva banda, el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va afirmar ahir que el fet que «algú desconegui les seves obligacions institucionals o necessiti fer-se notar» –en referència a la plantada de Torrent i Colau al rei– és «un tema menor» que no eclipsa «un congrés tan important a una ciutat espanyola com és Barcelona». Segons Rajoy, «l'important és que hi ha un congrés mundial que se celebra a Barcelona, que el rei hi era donant suport, com en altres ocasions, igual que el Govern espanyol», i que «seguirem treballant perquè continuï allà», va dir des de Tunis.



El PP vol censurar la plantada

La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, va anunciar ahir que el partit presentarà al Congrés una proposició no de llei per defensar la celebració del MWC a Barcelona i censurar l'actitud de Colau i Torrent. Levy va retreure tant a l'alcaldessa com al president del Parlament les seves «deslleialtats», unes «actituds oportunistes», va dir, que «resten oportunitats als barcelonins, catalans i al conjunt de la societat espanyola». La plantada també va ser vista com una «greu irreponsabilitat» per representants d'altres partits, com ara Jaume Collboni, del PSC.