Nevades generalitzades a Catalunya que de moment no causen grans afectacions

Les nevades que s'esperen durant les pròximes 24 hores han començat a arribar a alguns punts del país per bé que de moment no causen grans afectacions. Ho ha explicat en roda de premsa el director general de Protecció Civil, Joan Delort, acompanyat per la directora del Servei Català de Trànsit, Eugenia Doménech, i pel cap de l'Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà. Segalà ha afegit que la neu pot arribar a cotes molt baixes, que a l'interior del país hi poden haver gruixos d'entre 5 i 10 centímetres i que al litoral les nevades seran més febles, amb com a màxim 3 centímetres. De cara a demà les precipitacions en forma de pluja aniran guanyant terreny, de tal manera que es combinaran episodis de neu i pluja en pocs quilòmetres de distància. Per tot plegat, Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Neucat i demana estar amatents a la nit i a la matinada.

Delort ha explicat que a les set de la tarda ja precipitava neu a les comarques de la Noguera, el Segrià, el Vallès Occidental i l'Oriental, és a dir, d'est a oest del país. A banda ja es divisava l'entrada d'un "segon braç" pel sud. En combinació amb la baixada de les temperatures pròpia de l'ocàs del sol, es preveu que cap a les deu de la nit la precipitació acabi quallant. A més, també es preveu que segueixi nevant durant diverses hores, amb la qual cosa, la situació demà al matí pot ser molt complicada.

De la seva banda, Eugènia Domènech ha explicat que ja hi havia alguna carretera afectada, per exemple l'A-2 al Bruc i l'AP-2 a Soses, a la zona de Lleida. També hi ha afectacions de neu en alguna carretera secundària d'aquella part del país i del Montseny, concretament de Viladrau a Sant Marçal.

Delort no ha amagat que "en aquests moments" el conjunt de l'episodi està anant "prou bé", perquè "neva però no qualla" i l'afectació "no es mou". Però de la mateixa manera ha explicat que la preocupació ve pel que pugui passar durant la nit, la matinada i el matí de demà. "És quan hi pot haver més gruixos i un nombre elevat de persones que vulguin portar els nens a l'escola", per exemple.

En aquest sentit, Delort ha advertit que demà, el conjunt del sistema educatiu tindrà un funcionament "una mica irregular". Ha puntualitzat que no hi ha cap instrucció d'Ensenyament de tancar cap escola, i ha subratllat que la decisió sobre si s'obren o es tanquen la prendrà el mateix centre amb les autoritats comarcals i els serveis territorials d'Ensenyament. De fet, ha recordat que aquest migdia dos consells comarcals ja han decidit avançar la tornada del transport escolar per precaució.

Delort ha demanat "sentit comú" i ha explicat que els centres de salut funcionaran amb normalitat, però que si s'ha de reprogramar una visita "es farà". Són, ha dit, "mesures simples" que "faran que tots plegats anem una mica més tranquils".