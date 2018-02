El PP i el PDeCAT s'uneixen amb un objectiu comú

El PP ha sumat aquest dimarts els independentistes del PDeCAT per treure endavant al Congrés les seves propostes per exigir al Tribunal de Comptes un examen especial sobre la comptabilitat de Ciudadanos el 2015, mentre que Units Podem ha optat per l'abstenció i el PSOE ha fluctuat entre el vot en contra i l'abstenció.

En la Comissió Mixta (Congrés-Senat) de relacions amb el Tribunal de Comptes, el PP ha sotmès a votació les seves tres propostes de resolució sobre l'últim informe de la institució fiscalizador, en el qual no s'avala la comptabilitat de nou formacions polítiques, entre elles Cs, Esquerra Unida, Compromís, Convergència i EH Bildu, per detectar massa incidències, deficiències i discrepàncies que limitaven l'examen.

Arran d'aquest informe, el PP i Cs van iniciar un enfrontament que va tenir el seu moment àlgid la passada setmana en la comissió d'investigació de la comptabilitat de tots els partits impulsada pels 'populars' en el Senat. La brega es va deslligar arran de la compareixença del gerent de la formació d'Albert Rivera, Juan Carlos Cuadrado, i els 'populars' van avançar la possibilitat d'elevar el llistó i citar el secretari general del partit, José Manuel Villegas.



Una segona lectura

En les propostes votades aquest dimarts, que no han arribat a debatre's, el Grup Popular se centrava en Cs demanant al tribunal que presideix Ramón Álvarez de Miranda una segona lectura de les deficiències del partit taronja.

Concretament demanava que s'aclarís si va haver-hi traspàs de fons al partit des dels grups institucionals de Cs i citava en concret dues partides: una de 860.444,93 euros "en concepte de serveis d'assessoria prestats pel partit al grup" el 2014; i una altra d'1.166.480 euros en concepte de "despeses per disposició de béns" de 2015.

A més, els 'populars' també reclamaven que el fiscalizador aclareixi els seus "criteris" per qualificar de "eventuals casos d'infracció" sis casos inclosos en l'informe dels exercicis de 2014 i 2015.

Es tracta de no identificar als càrrecs públics ni els donants que van realitzar aportacions a federacions de la formació Esquerra Unida (per un import total de 307.000 euros); no identificar les persones físiques que van realitzar donacions a Unió Democràtica (785.000 euros el 2014 i 240.000 el 2015); donacions rebudes de persones jurídiques per Nueva Canarias (8.600 euros); pagaments de terceres persones a Ciudadanos comptabilitzats com a donacions en espècie (per 14.000 euros); la participació d'EA i PNB, a través de societats mercantils, en rendiments d'activitats de caràcter mercantil; i l'incompliment del deure col·laboració amb el Tribunal de Comptes per part d'UPyD.

Les tres propostes del PP han tirat endavant amb els seus vots i els de el PDeCAT, mentre que Cs i el PNB han votat en contra i els parlamentaris d'Units Podem s'han abstingut. El PSOE, per la seva banda, ha votat en contra de fer un examen específic al partit taronja i s'ha abstingut quant als supòsits d'infracció.