El presumpte assassí de Susqueda: «Sóc innocent»

Aquest matí s'han reprès els escorcolls a Anglès en els habitatges relacionats amb Jordi Magentí. presumpte autor del crim de Susqueda, i el seu fill, investigat per tràfic de drogues

Simultàniament, els Mossos d'Esquadra han entrat al domicili de l'oncle de Magentí -on actualment vivia i havia conviscut amb la seva dona que ara és a Colòmbia- i a casa de la seva mare.

En l'escorcoll en el domicili de l'habitatge de l'oncle, els Mossos també hi han traslladat a Jordi Magentí que, abans d'entrar a l'immoble s'ha girat cap als mitjans de comunicació presents i ha cridat repetidament: «Soc innocent, m'estan volent posar un mort que jo no he fet, no he fet res».

Els Mossos d'Esquadra s'han endut per analitzar el vehicle tot terreny que el detingut pel crim de Susqueda utilitzava i que els investigadors situarien al lloc dels fets el dia de la desaparició de la parella del Maresme. Es tracta d'un Land Rover de color blanc que Jordi Magentí feia servir habitualment i que les càmeres haurien gravat a la zona del pantà, també en dies posteriors

El registre a l'immoble de la mare s'ha fet presència del fill del detingut, arrestat per tràfic de drogues, que ja han trasllada de nou a la comissaria de Santa Coloma de Farners.

Els agents ahir van escorcollar la casa de la mare del detingut per trobar evidències i l´arma. Es van endur diversos sobres amb proves. Alguns d'aquests objectes eren canyes de pescar. A més, aquest domicili va ser escorcollat perquè el fill de Magentí està relacionat amb el cas per drogues.