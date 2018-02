Protecció Civil adverteix que la neu pot agafar a partir de les 22 hores

El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha advertit aquest dimarts a la tarda que la neu pot començar a quallar en qualsevol punt de Catalunya a partir de les 22 hores.

En roda de premsa, ha fet una crida de nou a evitar el transport privat dimecres que ve davant el que ha assegurat que serà un episodi de neu advers encara que, de moment, el temporal s'està "capejant" perquè la neu no està arribant a quallar en les cotes més baixes.

No obstant això, ha ressaltat que el que preocupa a Protecció Civil és la propera nit, matinada i matí, i ha demanat als pares que evitin "córrer riscos" per portar els seus fills als centres educatius arran de l'anul·lació del transport escolar .

Sancions de 500 euros

La directora del Servei Català de Trànsit (SCT), Eugènia Domènech, ha explicat que els Mossos d'Esquadra ja estan redirigint als camions, que des de les 16.00 hores tenen la circulació restringida a tot Catalunya, i ha detallat que el seu incompliment comportarà sancions de 500 euros.

Sobre la necessitat de la mesura presa per primera vegada, ha argumentat que està justificada des del punt de vista de la "prevenció i la seguretat de les persones" per després recordar que un camió travessat a la C-25, més coneguda com a Eix Transversal , ha obligat a diverses persones a passar l'última nit en els seus cotxes a prop de Vic (Barcelona).

El cap de l'Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, ha pronosticat que l'episodi de neu a cotes baixes durarà 24 hores més i que a l'interior de Catalunya les acumulacions poden superar els 5 i 10 centímetres, mentre que a la costa es poden acumular entre 0 i 3 centímetres.

La previsió és que aquest dimecres les precipitacions guanyin terreny al matí i la pujada progressiva de les temperatures de sud a nord provoqui un progressiu "canvi de fase" que doni pas a la pluja i la neu quedi restringida a Pirineu i Prepirineu al final del dia.

A les 19.00 hores el telèfon d'emergències 112 havia rebut fins 939 trucades relacionades amb la neu i el fred.