Protecció Civil avisa d'una "jornada de trasbals" per les nevades i anuncia restriccions

El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha anunciat restriccions "que previsiblement hauran de ser generals" davant les nevades que s'esperen a partir d'aquest dimarts al vespre i ha avisat que serà "una jornada de trasbals respecte del que estem acostumats", en declaracions a RAC1. Tot i que en aquests moments s'ha produït una treva entre l'episodi de les últimes hores i el que s'espera, Delort ha alertat que les previsions ara com ara són "les més desfavorables", amb "un nou episodi diferent que vindrà pel sud". "Estem davant d'un episodi de caràcter excepcional, de gran dimensió. Haurem de requerir de tots accions a les quals no estem acostumats. Que ningú s'estranyi o s'espanti", ha avisat.

Delort ha assenyalat a RAC1 que demanaran al Servei Català de Trànsit (SCT) que restringeixi la circulació de camions de forma generalitzada: "En la mesura que es vagi aproximant la tarda, no té gaire sentit que ho restringim en funció d'on vagi nevant. Ho haurem de fer abans. Tots aturats, perquè no sabem exactament on nevarà. O ho fas amb caràcter general o difícilment te'n sortiràs". També és possible que en algunes àrees, on hi hagi més afectació, s'hagin d'aturar vehicles perquè no podran circular.

El director general de Proteccó Civil també ha advertit que "tornar a restablir la normalitat no serà qüestió d'una o dues hores", sinó que "durarà", encara que dimecres plogués, ja que s'esperen gruixos de neu que hauran afectat la xarxa viària en un "escenari molt advers", ha insistit.

Sobre la celebració del Mobile World Congress (MWC), Delort ha recomanat, en el cas que a la ciutat de Barcelona caiguessin cinc o deu centímetres de neu, que els congressistes agafin el metro, que "segur que arribarà" al recinte firal.

Pel que fa al partit Espanyol-Madrid, el director general de Protecció Civil ha dit: "Una cosa és que es jugui el partit i l'altra la gent que ve d'indrets on la precipitació sigui important".

Quant a la gestió d'aquests episodis de nevades en la situació actual de la Generalitat, Delort ha explicat que dijous va parlar amb el secretari general tècnic del ministeri de l'Interior, Juan Atonio Puigserver. "Ho estem fent com està previst habitualment. Serà una decisió col·legiada i la prendrem nosaltres. Ho assumim perquè no haurem d'esperar que vingui no sé qui de no sé quin indret del país", ha afirmat.