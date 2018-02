Putin ordena una treva de cinc hores diàries a Ghouta Oriental

El president rus, Vladimir Putin, va ordenar ahir una treva humanitària en l'enclavament de Ghouta Oriental, situat als voltants de Damasc i controlat pels rebels, l'endemà passat de la resolució aprovada pel Consell de Seguretat de l'ONU que cridava a un alto el foc de 30 dies en tot Síria.

«Per ordre del president de Rússia, per evitar víctimes a la població civil de Ghouta Oriental, a partir del 27 de febrer es declara una treva humanitària diària entre les 9.00 h i les 14.00 h (hora local)», va dir el ministre de Defensa, Sergei Shoigu, citat per l'agència de notícies oficial Sputnik. A més, s'obrirà un corredor humanitari per permetre la sortida de la població civil. L'ONU estima que unes 390.000 persones viuen assetjades per les forces sirianes en aquest enclavament, objecte d'una intensificació dels bombardejos aeris i terrestres des del 18 de febrer passat que ha deixat més de 500 morts. Així mateix, segons la font citada, el president rus va proposar la creació de corredors humanitaris per als sirians atrapats a la zona de Rukban, a la frontera amb Jordània, «perquè els civils puguin tornar sense dificultats a les seves llars».

La treva i els corredors s'estendrien també a Al Tanaf, on els Estats Units té una espècie de base militar en la qual entrena als grups armats de l'oposició siriana als quals recolza. Després de la derrota d'Estat Islàmic, tant Damasc com Moscou han retret a Washington que ja no té motius per seguir a Síria. El règim d'Al-Assad i els seus aliats han defensat la utilitat d'aquests corredors humanitaris per permetre l'evacuació de la població civil ferida o amenaçada, si bé els rebels adverteixen que el veritable propòsit és buidar de residents els bastions opositors per acabar amb ells. Shoigu ha proposat igualment la creació d'una comissió internacional d'avaluació humanitària sobre la situació en Raqqa, antiga capital del califat d'Estat Islàmic.



Resolució de l'ONU

L'anunci de Rússia se solapa amb la resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, que el cap de setmana va aprovar una resolució per la qual declara una treva d'almenys 30 dies en tot el territori sirià.