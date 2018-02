La UAB suspèn l'activitat al Campus de Bellaterra com a prevenció davant les previsions meteorològiques

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha anul·lat tota l'activitat al Campus de Bellaterra com a prevenció davant les previsions meteorològiques que alerten de nevades a cotes baixes al llarg de les pròximes hores. La decisió l'ha pres el Comitè per a situacions d'Emergència General i s'aplicarà a partit de les sis de la tarda d'aquest dimarts i fins dimecres a les deu del matí. La direcció del centre recomana als estudiants consultar la pàgina web de la universitat o les xarxes socials oficials abans de desplaçar-se i es compromet a anar actualitzant els continguts. Així mateix ha informat que la calefacció romandrà encesa tota la nit per manteniment de canonades i edificis i per garantir el confort dels alumnes que acudeixin a classe dimecres.