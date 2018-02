El 155 es podria perpetuar si Sànchez és president

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va supeditar el manteniment de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalu-nya no tant a qui sigui el futur president com al fet que la Generalitat compleixi la llei i les seves obligacions. Això sí, va remarcar que no creu que Jordi Sànchez, en presó provisional, estigui en condicions d'assumir la responsabilitat de governar.

Així va respondre Catalá en ser preguntat pels mitjans de comunicació sobre si el Govern de Mariano Rajoy es planteja mantenir l'article 155 si el candidat a la Presidència de la Generalitat és un dels imputats en la causa per l'anomenat procés d'independència, després que s'hagi apuntat la possibilitat d'investir l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i número dos a la llista de Junts per Catalunya. «El 155 es va aprovar com a conseqüència d'una situació d'incompliment greu per part del Govern de Catalunya. Per tant, no és una qüestió de persones, no és qui sigui el futur president o quines siguin les seves circumstàncies. És que el Govern de la Generalitat compleixi les seves obligacions», va explicar el ministre.