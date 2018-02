Berlusconi confirma que el seu candidat a primer ministre és Antonio Tajani

L'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi va confirmar que el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, és el seu elegit com a candidat a cap de Govern si la centredreta guanya les eleccions parlamentàries de diumenge a Itàlia, però no ho ha fet públic encara perquè aquest no li ha donat el vistiplau.

En una entrevista radiofònica, en ser preguntat sobre si Tajani és la seva elecció per ser el proper primer ministre en cas de victòria electoral, Berlusconi va aclarir que s'ha compromès, «per l'alt càrrec que ocupa, a proposar el seu nom només quan em doni l'autorització». El líder de Forza Italia va assenyalar que Tajani, un dels quatre fundadors del partit el 1994, «seria un candidat excel·lent perquè Itàlia avui en dia no compta res a Europa i al món». Així mateix, va defensar que «és considerat per tots, fins i tot pels parlamentaris d'esquerres, com el millor president que ha tingut el Parlament Europeu». Tajani fins ara s'ha dedicat a llançar pilotes fora, tot i que ha reconegut sentir-se honrat perquè Berlusconi cregui que seria un bon primer ministre. També ha assegurat que vol seguir al capdavant de l'Eurocambra.