La Catalunya Central espera una nevada que ahir va treure el cap tímidament

Un home paseja per una plaça nevada a Calaf, anit mireia arso

Els meteoròlegs havien anunciat neu i havien dit que el moment més problemàtic havia de ser la nit de dimarts a dimecres. Per tant, ahir la Catalunya Central va anar a dormir amb una nevada que en cotes baixes no agafava en excés i que en zones a partir de 300 metres tenia un repartiment divers. Però sense gruixos significatius.

Les carreteres de la Catalunya Central van estar obertes, les escoles van funcionar de manera majoritària (en alguns indrets del Berguedà on havia nevat més i del Moianès es van suspendre algunes rutes), i els tallers i botigues on venien cadenes per als cotxes van fer net.

Al matí, la neu caiguda el dia i la nit anterior al Berguedà va deixar unes magnífiques postals de paisatges nevats, però l'activitat del dia pel que fa a la neu va estar més centrada en la previsió que a haver de resoldre problemes. A les ciutats cap de comarca es van posar en alerta tots els dispostius, les màquines llevaneu a punt, la sal de desgel preparada, i continuats avisos que avui, sobretot al matí, no se circuli amb cotxe i, si s'ha de fer, amb extrema prudència i seguint els consells sobre l'ús de cadenes i rodes de contacte per a la neu.

Manresa, Berga, Igualada, Martorell, Olesa, Esparreguera, entre altres moltes poblacions, van fer crides i alertes als veïns.

Amb tot, la neu es va deixar veure a l'Anoia, a Calaf, lleugerament a Manresa, a Navàs i a part del Solsonès, entre altres indrets. En general, els gruixos van ser petits.