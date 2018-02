Cs deixa el PP sol i permet que el Congrés desbloquegi la «llei mordassa»

La mesa del Congrés va acordar ahir posar fi a les successives pròrrogues dels terminis de presentació d'esmenes de nou iniciatives legislatives, la majoria de l'oposició, de manera que podran continuar la seva tramitació, que ha estat bloquejada durant mesos. En la llista hi ha la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana (coneguda com a «llei mordassa»), de l'Estatut valencià, de la presó permanent i de la Justícia Universal.

Aquesta decisió es va adoptar en no haver-hi peticions d'ampliació del termini o, en la majoria dels casos, en quedar el PP en minoria defensant la pròrroga a la mesa del Congrés. Cs, els dos llocs a l'òrgan de govern de la Cambra del qual resulten clau en la majoria de votacions, va assegurar que no ha canviat de posició i que simplement rebutja donar suport a més pròrrogues en iniciatives on ja té preparades les seves pròpies esmenes, segons el secretari general del partit taronja, José Manuel Villegas.

No obstant això, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, sí que veu un canvi i ho va considerar «una bona notícia», esperant que s'ampliï a altres proposicions de llei de caràcter social. També el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va dir que percep un «moviment» a Cs.