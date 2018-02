L'Eurocambra vota a favor de la vicepresidència de Guindos al BCE

La comissió d'Afers Econòmics del Parlament Europeu va donar llum verd ahir al nomenament del ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, com a vicepresident del BCE. Amb 27 vots a favor, 14 en contra i 13 abstencions, la designació de l'encara ministre per ocupar un seient a Frankfurt va tenir l'aval de la comissió on hi ha representants de les diverses formacions.

Amb tot, el Parlament Europeu encara haurà de pronunciar-se, aquest cop en ple, sobre la mateixa qüestió en la sessió parlamentària programada a mitjan març. Si els partits mantenen les posicions d'ahir –la votació va ser secreta–, el resultat en ple hauria de ser també positiu. Amb tot, una esmena introduïda pels socialistes, que diuen que el procés no respecta els tractats, podria fer canviar el sentit del vot a alguns dels diputats al ple de març.