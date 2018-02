Millo afirma que «tècnicament» no hi va haver càrregues policials l'1-O

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va afirmar ahir en una entrevista a RAC1 que «tècnicament» no hi va haver càrregues policials l'1 d'octubre. Millo va defensar que hi va haver «accions per donar compliment a una ordre judicial que consistien en desallotjar per incautar material electoral i emportar-se'l» però que els agents es van trobar gent «intentant impedir l'acció de la policia judicial». «Jo no he vist cap imatge de cues de gent que anés a votar i policia picant; hem vist imatges de gent impedint l'acció de la policia i això produeix una situació de col·lisió», va insistir. D'altra banda, va dir que si es proposen candidats amb assumptes judicials es demostra «poca voluntat de facilitar les coses».



La denúncia de 650 juristes

El Col·lectiu Praga, la iniciativa impulsada per professors de dret de les universitats catalanes, va presentar ahir una denúncia al Consell d'Europa per la vulneració dels drets humans a Catalunya per part de l'Estat espanyol arran del referèndum de l'1-O. L'informe –de 50 pàgines– està subscrit per 650 juristes d'arreu d'Espanya i es va enviar al comissari de Drets Humans del Consell d'Europa, Nils Muiznieks. L'entitat recorda la «judicialització extrema» del conflicte català, la repressió policial amb 1.066 ferits l'1-O o la suspensió de l'autonomia via 155, fets que «contravindrien» el Conveni Europeu per a la Protecció de Drets Humans.