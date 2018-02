La neu genera grans precaucions arreu del país tot i que deixa gruixos poc importants

Les nevades que s'esperaven a Catalunya des de dilluns van començar a arribar ahir al vespre a alguns punts del país per bé que les primeres hores no van causar grans afectacions.

Ho va explicar en roda de premsa el director general de Protecció Civil, Joan Delort, acompanyat per la directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, i del cap de l'Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, que va afegir que la neu pot arribar a cotes molt baixes, que a l'interior del país hi poden haver gruixos d'entre 5 i 10 centímetres i que al litoral les nevades seran més febles, de com a màxim 3 centímetres. De cara a avui les precipitacions en forma de pluja aniran guanyant terreny, de tal manera que es combinaran episodis de neu i pluja en pocs quilòmetres de distància. Per tot plegat, Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Neucat i va demanar estar amatents a la nit i matinada.

Delort va explicar que a les 7 de la tarda ja precipitava neu a les comarques de la Noguera, el Segrià, el Vallès Occidental i l'Oriental, és a dir, d'est a oest del país. A banda, es divisava l'entrada d'un «segon braç» pel sud. En combinació amb la baixada de les temperatures pròpia de l'ocàs del sol, es preveia que cap a les 10 de la nit la precipitació acabés quallant. A més, també es preveia que seguís nevant durant diverses hores, amb la qual cosa la situació aquest matí podria ser molt complicada.

Per la seva banda, Eugènia Domènech va explicar que ja hi havia alguna carretera afectada ahir al vespre, per exemple l'A-2 al Bruc i l'AP-2 a Soses, a la zona de Lleida. També hi va haver afectacions de neu en alguna carretera secundària d'aquella part del país i del Montseny, concretament de Viladrau a Sant Marçal. Delort no va amagar que l'episodi estava «anant prou bé» perquè nevava però no quallava. No obstant això, va avançar que la preocupació venia donada pel que passés a la nit, a la matinada i avui al matí. «És quan hi pot haver més gruixos», va dir. Delort també va demanar «sentit comú» i va explicar que els centres de salut funcionaran avui amb normalitat, però que si s'ha de reprogramar una visita «es farà». Són, va dir, «mesures simples» que «faran que tots plegats anem una mica més tranquils».



Primeres hores febles

La nevada va començar a estendre's ahir al vespre per ponent i l'interior de Catalunya, però de manera més aviat feble. Els discrets flocs de neu o les nevades intermitents van començar a prendre força a darrera hora en diferents localitats del Vallès –com Matadepera, Vallirana, Terrassa o Sabadel– i del Penedès, com Vilafranca. Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Neucat davant el front de nevades que afectarà en les properes 24 hores a gran part del territori, excepte alguns punts del litoral. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) pronostica gruixos d'entre 0 i 2 centímetres a punts del litoral i d'entre 2 i 15 centímetres a la resta. A zones elevades del prelitoral i de la depressió central es podran arribar a superar els 15 centímetres.

Fins a les 7 de la tarda, el telèfon d'emergències 112 havia rebut un total de 939 trucades relacionades amb l'episodi de fred i neu. Les comarques d'Osona (20,5%) i el Barcelonès (7,6%) van ser les dues que van acaparar més trucades. Per poblacions, han estat Vic i Barcelona, des d'on es va trucar més.