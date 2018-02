Nevades a Catalunya: El temporal provoca alguns problemes de circulació

Guerres de neu entre amics, unir forces per fer un gran ninot de neu o utilitzar planxes de 'snowboard', trineus o fins i tot planxes de surf per aprofitar els pendents per gaudir de la neu acumulada. Aquestes han estat algunes de les activitats que aquest dimecres al matí s'han pogut veure a diferents ciutats de la Catalunya Central com ara Manresa, Berga i Igualada gràcies a la nevada que ha afectat les comarques centrals.

El paisatge blanc, però, també ha provocat alguns problemes de circulació a les tres ciutats i s'ha hagut de suspendre el servei de bus urbà i també el servei d'autocar amb Barcelona. Als carrers s'hi acumulen fins a deu centímetres de neu. A Igualada s'ha rebaixat el Pla Municipal per Risc de Nevades de fase d'Emergència a fase d'Alerta. Malgrat que molts infants i adolescents han decidit no anar a classe per jugar amb la neu, tots els centres educatius han ofert serveis mínims.



La neu ha afectat 100 carreteres



La nevada que ha caigut durant tot el matí a la Catalunya Central, i que ha parat cap a la 1 del migdia, ha buidat de vehicles les principals carreteres, com la C-55, l'eix transversal, l'eix diagonal i la C-16. Les màquines llevaneus estan intentant netejar el màxim possible les vies, però continua sent obligatori circular amb cadenes en algunes vies.

En total, a les 3 de la tarda, hi havia comptabilitzades 84 carreteres principals i secundàries a Catalunya amb afectacions viàries, una bona part de les quals a la Catalunya Central, segons el Servei Català de Trànsit.

Entre les afectacions principals, calen cadenes a la C-16, entre Bagà i Riu de Cerdanya; a la C-59, entre Moià i l'eix transversal; a la N-141c, a Calders i a Collsuspina; a la C-55, entre Cardona i Solsona; i a la C-14, entre Adrall i Basella

En canvi, ja no calen cadenes en trams que sí que havien resultat afectats durant el matí, com la C-37 entre Manresa i Igualada, i la C-16 entre Navàs i Berga, després que s'hagi finalitzat la nevada i les màquines hagin fet les últimes passades. També s'ha reobert la carretera BV-2204, a Santa Margarida de Montbui, mentre que la carretera de Berga a Coll de Pal (la BV-4024) es manté tallada.

Segons Trànsit, cal circular amb molta precaució per la presència de gel i neu a l'A-2, entre el Bruc i la Panadella. En canvi, a la C-25, a Rajadell, la situació a les 2 del migdia ja havia millorat, segons Trànsit.

Nevades arreu de la Catalunya Central



El temporal de neu també afecta, aquest dimecres al matí, diversos punts de les comarques centrals. Així, per exemple, Sant Vicenç de Castellet s'ha llevat avui amb diversos carrers coberts per una capa de neu i amb la carretera C-55 al pas pel municipi completament buida, en una imatge ben poc habitual en un dia feiner a primera hora. Una situació similar s'ha produït a altres localitats com ara Sant Joan de Vilatorrada.

Pel que fa a les comarques berguedanes, tot i que la presència de la neu no és un fet tan excepcional com a cotes baixes, la nevada també ha complicat la circulació de primera hora als voltants de Berga, on la C-16 ha hagut de ser netejada per màquines llevaneus i al llarg del matí ha obligat a prendre altres mesures excepcionals com ara el fet d'haver de dur cadenes per circular pels carrers berguedans.

De fet, la capital del Berguedà ja es va començar a preparar ahir per l'arribada del temporal i ja va anunciar la suspensió del transport escolar, cancel·lació a la que avui s'hi ha afegit la del bus urbà.

Qui també havia pres mesures davant la imminent arribada del temporal va ser l'ajuntament de Puig-reig, que havia demanat extremar les precaucions. En aquest cas, el consistori ha volgut anar un pas més enllà i aquest dimecres al migdia ha emès un ban recomanant al seu veïnat que eviti sortir de casa, ja sigui per circular a peu o en cotxe, sempre que no sigui indispensable.



Ensenyament eleva fins als 87.563 el nombre d'alumnes afectats pel tancament de 298 escoles



El Departament d'Ensenyament ha xifrat en 87.563 el nombre d'alumnes afectats pel tancament de 298 escoles catalanes. Protecció Civil va anunciar dimarts que s'anul·laven totes les línies de transport, que sumen 1.380 a totes les demarcacions i que han deixat uns 37.700 estudiants sense aquest servei pel temporal de neu. Aquestes són les darreres dades facilitades pel Departament sobre les afectacions als centres catalans. Per demarcacions, a Girona s'han tancat 65 centres educatius deixant 17.112 sense classes. A la Catalunya Central, han tancat portes 54 centres amb 13764 estudiants afectats.