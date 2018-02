La pluja substitueix la neu, que queda arraconada al Pirineu

Imatge de camions circulant per l´A-2 a l´alçada del Bruc

Protecció Civil dona per acabat l'episodi de neu que va començar aquest dimarts a la tarda i ha desactivat el pla NEUCAT després que la situació hagi millorat i les nevades s'hagin restringit al Pirineu i en alguns punts del Prepirineu.

S'espera que aquest dijous el transport escolar funcioni amb normalitat, després que se suspengués per aquest dimecres. També s'ha aixecat la restricció de circulació de camions a totes les carreteres catalanes, excepte en algunes vies afectades per neu i gel.

La mesura, que va entrar en vigor dimarts a les 16h, ja s'havia començat a aixecar a les 15h en algunes vies. També s'han alliberat els peatges per als camions a les vies de titularitat de la Generalitat, la C-16 i la C-32, fins a les 9 de la nit i fins a les 7 del vespre a les de l'estat, l'AP-7 i l'AP-2. D'aquesta manera la xarxa viària catalana recupera progressivament la normalitat i només hi ha restriccions per neu i gel a carreteres secundàries o del Pirineu.

Ara, les precipitacions continuen però en forma de pluja a gairebé tot el territori, a excepció del Pirineu i el Prepirineu on encara pot nevar.

Des del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) s'alerta que el temporal, ara de pluja, encara continuarà fins demà, i que es poden arribar a acumular fins a 100 litres d'aigua per metre quadrat als llocs on sigui més intens. Pel que fa a la cota de neu, l'SMC indica que puja ràpidament.

Els observadors de la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM) informen que a cap tres quarts de set de la tarda ja plovia a Sant Pau de Segúries (Ripollès) a 864 metres, i que queia aiguaneu a la Coma i la Pedra (Solsonès) a 1.860 metres.

Amb tot també s'alerta que fins al vespre les nevades poden persistir al Prepirineu lleidatà, on es poden registrar precipitacions d'aquest tipus a entre 500 i 600 metres d'altitud.



Trànsit aixeca totes les restriccions de circulació de camions excepte en algunes vies afectades per neu i gel



Els camions ja poden circular per totes les carreteres catalanes després que s'hagi aixecat la mesura que els ho prohibia per l'episodi de nevades. La decisió s'ha comunicat cap a dos quarts de 7 del vespre mentre tenia lloc la reunió del comitè tècnic del Pla NEUCAT.

Només en algunes vies que tenen restriccions per neu i gel encara es manté la prohibició, que són la C-13 a la Pobla de Segur i Camarasa; la N-230 a Viella i la N-260 en els trams de Ribes de Freser, Sort i Pont de Suert. La restricció ja s'havia començat a aixecar a les 15h a l'AP-7, l'AP-2 i la C-32, on s'ha decretat la gratuïtat dels peatges fins a les 21h. Després, els camions han pogut començar a circular per l'A-2 i la C-25 si les condicions meteorològiques ho permetien.



Protecció Civil rebaixa el pla NEUCAT a fase d'alerta per la millora de la situació



Protecció Civil ha rebaixat el pla NEUCAT d'emergència a fase d'alerta per la millora de les previsions meteorològiques i de les condicions a la xarxa viària, així com la reducció de les restriccions de circulació de camions. La decisió de rebaixar el pla especial d'emergències per nevades a alerta ha transcendit minuts abans de les 6 de la tarda, quan ha començat una nova reunió del comitè tècnic del NEUCAT.