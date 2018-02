Protecció Civil suspèn el transport escolar a tots els centres de Catalunya

El director general de Protecció Civil, Joan Delort, va anunciar ahir que se suspenia tot el transport escolar d'avui i va preveure que moltes escoles no tinguin activitat normalitzada per la nevada generalitzada d'aquesta nit.

Davant d'aquesta situació, va demanar als ciutadans que no substitueixin aquesta suspensió del transport escolar pel vehicle privat. Delort també va fer una crida a no agafar el cotxe per anar als centres de salut i va explicar que es facilitarà la reprogramació de visites mèdiques. El director general de Protecció Civil va recomanar que tothom que pugui treballi des de casa i s'evitin així desplaçaments. I és que, segons les previsions, no només quedaran afectades les carreteres, sinó que també el transport públic en superfície, tant d'autobusos com d'algunes línies de tren.

Després de la reunió del consell assessor del pla NEUCAT d'ahir al migdia, Protecció Civil, en coordinació amb el departament d'Ensenyament, va decidir suspendre amb caràcter preventiu el transport escolar per avui a Catalunya davant un episodi de nevades que es preveu «sever». Delort va puntualitzar que, si bé no s'ha donat la instrucció de suspendre l'activitat escolar, molts centres no tindran una activitat educativa normalitzada, ja que molts alumnes o docents no hi podran arribar. Delort va demanar a les famílies que, davant la suspensió del transport escolar, no portin els infants a les escoles en cotxe, perquè precisament el que es vol evitar és reduir al màxim els desplaçaments. En cas que els centres educatius més afectats hagin de tancar avui s'informarà les famílies a través dels mitjans telemàtics, segons va indicar el comunicat del departament d'Ensenyament.



Crítiques dels camioners

Delort també va sortir ahir al pas de les crítiques d'alguns camioners per la mesura de restringir el trànsit de camions a la xarxa catalana que es va aplicar des de les 4 de la tarda: «No volem penalitzar el sector del transport, sinó garantir la seguretat i evitar casos com el de la matinada de dilluns a dimarts», quan un camió es va accidentar a la C-25, a Sant Bartomeu del Grau (Osona), i va deixar diversos conductors atrapats a la carretera tota la nit.